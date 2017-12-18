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Французская Thales приобретает производителя чипов Gemalto за 4,8 млрд евро


Компании / Технологии

ПАРИЖ, 18 дек - ПРАЙМ. Французская Thales SA договорилась о покупке производителя чипов Gemalto NV за 4,8 млрд евро (5,64 млрд долларов). Целью сделки является создание "мирового лидера в сфере цифровой безопасности", сообщили компании в совместном заявлении в воскресенье.

Thales заплатит 51 евро за каждую акцию Gemalto, что предполагает 57%-ную премию к цене закрытия акций Gemalto 8 декабря. Сделка, которая была единогласно рекомендована советами директоров обеих компаний, предусматривает объединение цифровых активов Thales с Gemalto. Это подразделение будет работать под брендом Gemalto как одно из семи бизнес-подразделений Thales. Им будет руководить гендиректор Gemalto Филипп Валле.

Всего несколько дней назад Gemalto отклонила заявку французского поставщика IT-услуг Atos SE, заявив, что ее предложение в 46 евро за акцию значительно недооценивает компанию.

Акции Gemalto 15 декабря закрылись на уровне 46,84 евро за акцию.

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