Сбербанк хочет "вооружиться" технологиями для конкуренции с Amazon и Google

СКОЛКОВО, 16 дек - ПРАЙМ. Сбербанк SBER планирует активно развивать технологическую составляющую своего бизнеса для конкуренции с технологическими гигантами, которые все больше входят в финансовую сферу, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф на открытии нового Центра обработки данных банка в Сколково.

"Это не вопрос в том, что мы будем конкурировать. Вопрос в том, что они уже конкурируют. В ближайшие годы они в полной мере выйдут на нашу площадку. Мы можем выигрывать только с помощью такого рода вещей, которые мы делаем сейчас. Мы должны быть столь же вооружены технологиями, насколько вооружены эти игроки", - сказал Греф, отвечая на вопрос о конкуренции Сбербанка с Amazon и Google.

Греф в середине декабря заявил, что Сбербанк считает своими основными конкурентами технологические компании и не намерен отдавать им свою прибыль. Он также не исключил, что глобальные компании, такие как Google или Amazon, уже в следующем году зарегистрируют свои финансовые подразделения, которые будут являться прямыми конкурентами банков.

"Мы для себя определили стратегию не обороны, а наступающую. Наша "наступательная" стратегия заключается в том, чтобы развивать у себя такие же компетенции. Мы понимаем, что мы отстаем. Но нам надо пытаться, как минимум, использовать технологии в нашей сфере лучше их. И постараться входить на их рынок", - добавил он.

Глава Сбербанка отмечает, что технологические гиганты уже делают первые шаги на финансовом рынке. "Мы все пользуемся Google Pay, Apple AAPL Pay. Это "первая ласточка" для этих компаний. Я думаю, шаг за шагом они будут все больше и больше входить в финансовую индустрию. На мой взгляд, это абсолютно очевидная перспектива, несмотря на то, что пока они это отрицают", - подчеркнул он.

"Думаю, 2018 год в этом смысле будет переломным. Они начнут пробовать свои силы во все большем количестве финансовых сервисов. Если банки не смогут конкурировать с ними, они (технологические компании - ред.) будут выигрывать конкуренцию", - заключил Греф.