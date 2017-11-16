Сбербанк запустил Центр обработки данных в Сколково

СКОЛКОВО, 16 дек - ПРАЙМ. Сбербанк SBER запустил в эксплуатацию первую очередь Центра обработки данных в Сколково; запуск провели глава Сбербанка Герман Греф, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

"В данный момент это один из самых инновационных ЦОД в мире, который позволит Сбербанку более эффективно вести свою деятельность. Сколково также будет, надеюсь, пользоваться какой-то частью мощностей для реализации совместных задач. Думаю, это громадный шаг вперед для Сбербанка, Сколково, для нас всех в развитии информационных технологий, использовании больших данных, в данном случае для обеспечения финансовых транзакций, но на следующих этапах и для других целей", - сказал Дворкович.

"Если посмотреть на этот объект с точки зрения реального сектора экономики, то мы воспринимаем его как квадратные метры, энергоэффективность. Но если посмотреть с точки зрения цифровой экономики, каждую минуту жители нашей страны, клиенты Сбербанка с помощью этого дата-центра совершают тысячи операций. Эффективность этого дата-центра для Сбербанка - это жизненная необходимость. Запуск такого объекта в России, в Сколково очень важна для эффективности экономики в целом. От этого выигрывает вся экономика, от этого выигрывает Сбербанк", - прокомментировал Никифоров.

Этот центр должен обеспечить непрерывность функционирования систем крупнейшего российского банка, отметили в Сбербанке.

РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Многие технологии, использованные при создании нового ЦОД Сбербанка, российского происхождения, отметил Греф.

"Мы постарались использовать все самые современные технологии, которые доступны. Также задача, которая перед нами ставилась, использовать максимально российские технологии. Здесь уже большое количество машин, которое мы используем, уже российского производства", - сказал Греф.

Дворкович согласился с главой Сбербанка. "Важно, что системы по большей части уже российские. То, что можно было использовать российское, все использовали. Некоторые системы были специально созданы для этого ЦОД - экологичные системы энергетического обеспечения, охлаждения, отопления", - сказал Дворкович.

Мощности ЦОД способны вместить до 1 эксбайта информации, что покрывает потребности Сбербанка в хранении данных на 10 лет при сохранении текущих взрывных темпов роста объема данных. При полном отключении внешнего питания центр обработки данных способен проработать 24 часа с полной нагрузкой.

СТРОИТЕЛЬСТВО

На строительство данного центра Сбербанк потратил 14 миллиардов рублей, затраты окупятся через 2 года, сообщил Греф.

"Строительные расходы составили примерно 14 миллиардов рублей. Закончили строительство четырех очередей. Сейчас строится пятая очередь. И мы должны принять решение о строительстве шестой очереди", - рассказал глава крупнейшего российского банка. "Срок окупаемости - примерно два года", - добавил он.

"Пока нам достаточно четырех очередей, пятую очередь мы рассматриваем как потребность нашей экосистемы, а шестая очередь - это перспектива", - пояснил Греф.

Представители Сбербанка отметили, что строительство завершилось всего через 18 месяцев.

ЦОД "Сколково" станет самым большим и инновационным Центром обработки данных в России, и одним из крупнейших ЦОД подобного класса в Европе. Всего в ЦОД расположено 20 машинных залов по 5 блокам, в них будет размещено до 24 тысяч серверов.