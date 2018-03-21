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Безработица в РФ в феврале снизилась до 5%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Безработица в РФ в феврале, по предварительным данным, снизилась до 5% с 5,2% в январе, говорится в оперативном докладе Росстата.

"В феврале 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 5% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", - отмечается в документе.

При этом в государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных были зарегистрированы 800 тысяч человек, в том числе 700 тысяч получали пособие по безработице, уточняет ведомство.

По данным Росстата, численность рабочей силы в феврале составила 75,8 миллиона человек, или 52% от общей численности населения страны.

В феврале 2017 года безработица в России составляла 5,6%.

 

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