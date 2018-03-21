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Росстат: Реальные доходы в РФ в феврале выросли впервые с января 2017 г


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в феврале 2018 года выросли впервые с января 2017 года, рост составил 4,4% в годовом выражении, сообщил в среду Росстат. Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

В предыдущий раз рост реальных доходов населения был зафиксирован в январе 2017 года, когда с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере пять тысяч рублей они выросли на 8,8%, без учета данной выплаты - на 1,3%. В январе текущего года реальные располагаемые доходы населения не изменились к январю 2017 года без учета прошлогодней единовременной выплаты пенсионерам, а с учетом данной выплаты упали на 7%.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в феврале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 4,4%, в январе-феврале 2018 года - на 2,5% (без учета единовременной выплаты в пять тысяч рублей)", - говорится в документе.

С учетом прошлогодней единовременной выплаты реальные располагаемые доходы россиян в январе-феврале 2018 года в годовом выражении упали на 0,8%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2018 года, по оценке Росстата, составила 39,8 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 12,1%, в январе-феврале 2018 года - на 12,9%.

Реальная начисленная заработная плата россиян, по оценке Росстата, в феврале в годовом выражении выросла на 9,7%, в месячном - на 1,8%.

 

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