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Власти ОАЭ слили два крупнейших инвестиционных фонда


Компании / Мировая экономика / Экономика / Финансы

ДОХА, 21 мар - ПРАЙМ. Президент ОАЭ и правитель столичного эмирата Абу-Даби Халифа бен Зейид Аль Нахайян выпустил указ о преобразовании Инвестиционного совета Абу-Даби, который войдет в крупнейший инвестиционный холдинг ОАЭ Mubadala Investment company group ОАЭ, сообщило в среду Эмиратское агентство новостей WAM.

"Инвестиционный совет станет частью Mubadala group. Это еще один шаг в свете усилий Абу-Даби по диверсификации экономики ОАЭ", - сказал по этому поводу наследный принц Абу-Даби и председатель совета директоров Mubadala Мухаммед бен Зейид Аль Нахайян.

Согласно указу, совет директоров Mubadala будет управлять Инвестиционным советом Абу-Даби, однако руководство совета, в частности, исполнительный директор, останется прежним.

Согласно оценке Института фонда национального благосостояния, в прошлом году после слияния Mubadala с международной нефтяной инвестиционной компанией (International petroleum investment company) активы фонда составили 125 миллиардов долларов. Инвестиционный совет Абу-Даби, по оценке института, обладает активами на сумму в 123 миллиарда долларов.

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