ПФР оценивает потери граждан от досрочных переходов в НПФ в этом году в 33,9 млрд руб

МОСКВА, 21 мар ПРАЙМ. Пенсионный фонд России (ПФР) оценивает потери россиян от досрочного перехода в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в размере 33,9 млрд рублей по результатам переходной кампании 2017 года. Об этом в среду заявил председатель правления ПФР Антон Дроздов.

"Мы оценивали где-то в 33 миллиарда, чуть больше, чем 33 миллиарда - 33,9 (миллиардов рублей)", - отметил он и пояснил, что почти все из 4,9 млн граждан, кто подал в прошлом году заявление о переходе, сделали это досрочно, то есть ранее пяти лет, определенных законодательно.

Дроздов отметил, что в настоящее время к первому чтению готовится законопроект, в соответствии с которым граждан РФ будут заранее информировать о возможных объемах потерь при переходе в НПФ.

Средства по итогам переходной кампании 2017 года будут переведены до конца марта 2018 года.

Что касается доходов ПФР, то Дроздов рассказал о том, что фонд прогнозирует рост своих доходов по итогам 2018 года на 8,8% по сравнению с 2017 годом. За январь-февраль этот рост уже превысил 10%, добавил он.

"Доходы вырастут на 8,8 по сравнению с прошлым годом. Первые два месяца показывают, что они растут выше - выше 10%", - сказал Дроздов и добавил, что "наверное, фонд растёт быстрее" запланированного.

Ранее сообщалось, что обеспеченность фонда страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование в 2018 году вырастет на 2,9%.