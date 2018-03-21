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Безработица в Великобритании вернулась к минимуму более чем за 40 лет


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в ноябре 2017 – январе 2018 года снизилась до 4,3% с уровня октября-декабря 2017 года в 4,4%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS).

Таким образом, показатель вернулся к минимуму с 1975 года. Показатель находился на этой минимальной отметке в 4,3% с периода мая-июля 2017 года, и только в период октября-декабря он вырос до 4,4%.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на отметке 4,4%.

При этом годом ранее безработица в стране находилась на уровне 4,7%. Число безработных в стране в ноябре 2017 – январе 2018 года составило 1,45 миллиона человек, увеличившись на 24 тысячи по сравнению с октябрем-декабрем 2017 года, но при этом сократившись на 127 тысяч по сравнению аналогичным периодом год назад.

Количество занятых британцев в возрасте 16-64 лет за ноябрь-январь выросло в годовом выражении на 168 тысяч и составило 32,25 миллиона человек, или 75,3% трудоспособного населения.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране без учета бонусов снизилась на 0,2% в годовом выражении, а с учетом бонусов - не изменилась.

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