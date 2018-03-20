FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ФТС: Система tax free заработает к ЧМ-2018 во всех принимающих его городах РФ


Экономика
  • # Система Tax Free
    © AFP, Roslan Rahman

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Система tax free заработает к чемпионату мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года в России, во всех принимающих его городах, сообщил журналистам замглавы ФТС Тимур Максимов.

"Обязательно, конечно. Уже вышло поручение правительства, где всем все расписали. Так что вариантов нет: всё заработает", - сообщил Максимов во вторник в кулуарах конференции "Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России", организованной газетой "Ведомости".

Он добавил, что система tax free будет запущена чуть раньше начала самого ЧМ-2018, потому что нужно все протестировать до чемпионата.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ