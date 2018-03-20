Индекс доверия инвесторов к экономике ФРГ в марте оказался хуже прогноза

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте снизился до 5,1 пункта с 17,8 пункта в феврале, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 13,1 пункта.

Индекс текущих экономических условий в Германии в отчетном месяце снизился до 90,7 пункта с 92,3 пункта в феврале. Прогноз предполагал снижение до 90 пунктов.

"Опасения относительно глобального торгового конфликта сделала экспертов более осторожными в своих прогнозах. Сильный евро также негативно отражается на экономических перспективах Германии, которая зависит от экспорта. Однако в сочетании с сохраняющейся положительной оценкой экспертами текущей ситуации перспективы по-прежнему в значительной степени являются позитивными", - приводятся в релизе слова президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

Индекс текущих экономических условий в еврозоне в марте снизился до 56,2 пункта с 57,7 пункта в феврале. Индекс экономических ожиданий в зоне евро опустился до 13,4 пункта с 29,3 пункта месяцем ранее.