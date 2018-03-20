Кабмин увеличил субсидии на модернизацию систем ЖКХ на 5 млрд руб

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российское правительство увеличило размер выдаваемых на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры субсидий на 5 млрд рублей. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте кабмина.

Как поясняется в сопроводительной справке к документу, "размер имущественного взноса Российской Федерации в Фонд содействия реформированию ЖКХ в целях модернизации систем коммунальной инфраструктуры увеличен на 5 миллиардов рублей".

Выделенные деньги были ранее предусмотрены в федеральном бюджете.

Помимо этого документ предусматривает предоставление финансовой поддержки субъектам РФ Крыму и Севастополю за счет денежных средств из Фонда ЖКХ. Деньги пойдут на переселение граждан из аварийного жилищного фонда по решению председателя правительства России Дмитрия Медведева.