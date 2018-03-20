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КНР против торговых войн, этот термин идет вразрез с принципами торговли


Экономика
  • #Пекин
    © AFP, Stringer

ПЕКИН, 20 мар - ПРАЙМ. Китай против торговых войн, в частности торговой войны с США , возможное начало которой беспокоит многих в мире, сам термин "война" не подходит для определения торговых отношений, которые основаны на переговорах и доверии, заявил на пресс-конференции премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"В последнее время можно было услышать довольно много разговоров о возможной торговой войне между США и КНР, однако мы считаем, что в случае возникновения такой войны между США и Китаем от нее не будет никакого прока, ни одна сторона не от нее не выиграет", - заявил Ли Кэцян.

По его словам, "употребление термина "война" или "ведение войны" для описания торговых отношений в корне противоречит основным принципам торговли, так как в торговле стороны должны вести переговоры, консультации, а для урегулирования конфликтов использовать диалог".

"Я надеюсь, что обе страны будут придерживаться рационального подхода, не будут принимать спонтанных решений, избегать торговых войн", - добавил премьер.

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