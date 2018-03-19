Задолженность по зарплате в РФ за февраль увеличилась на 4,5%

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за февраль выросла на 119 миллионов рублей, или на 4,5%, и на 1 марта составила 2,795 миллиарда рублей, сообщил в понедельник Росстат.

В январе, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ выросла на 7,6% - до 2,676 миллиарда рублей на 1 февраля.

В России в 2017 году зарплаты выросли на 7%‍ >>

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 1,067 миллиарда рублей, или 38,2%, в 2016 году и ранее - 1,201 миллиарда рублей, или 43%.

Задолженность по заработной плате на 1 марта имелась перед 47,9 тысячи человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 41% - работники обрабатывающих производств, 22% - строительства, 12% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 10% - транспорта; 5% - добычи полезных ископаемых.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 32 миллиона рублей и увеличилась по сравнению с 1 февраля на 4 миллиона рублей, или на 13,6%. В частности, задолженность из федерального бюджета составила 22 миллиона рублей, увеличившись на 9 миллионов рублей (или в 1,7 раза). Задолженность бюджетов регионов снизилась на 29,2%, или на 4 миллиона рублей, составив 10 миллионов рублей, местных бюджетов — снизилась на 800 тысяч рублей и составила 200 тысяч рублей.