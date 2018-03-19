Евросоюз согласовал условия переходного периода после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 19 мар - ПРАЙМ. Евросоюз заявил в понедельник, что он согласовал общие условия о двухлетнем переходном периоде, который начнется после того, как в марте 2019 года Великобритания выйдет из ЕС. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на информированный источник в ЕС.

Согласно условиям переходного периода, согласованным дипломатами 27 стран ЕС, Великобритания будет оставаться стороной текущих соглашений ЕС до конца 2020 года, соблюдая все правила, но она не будет иметь права голоса в будущих решениях блока.

Ситуация с Ирландией, которая частично является территорией ЕС, а частично - территорией Великобританией, остается открытым вопросом для общей сделки по Brexit. Представители Ирландии неоднократно предупреждали, что восстановление границы может угрожать мирному соглашению, которое существует уже в течение 30 лет, позволяя людям и товарам свободно циркулировать по острову.

Соглашение со стороны ЕС было достигнуто за несколько часов до встречи представителей ЕС и Великобритании, Мишеля Барнье и Дэвида Дэвиса, которая пройдет в Брюсселе.

Евросоюз и Лондон еще не договорились обо всех аспектах соглашения о выходе Великобритании из объединения, заявил министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе. «Конечно, еще есть области, в которых есть над чем работать, прежде чем мы сможем завершить соглашение в целом. Одна из них — (граница с) Ирландией», — сказал он.

Евросоюз и Великобритания договорились об урегулировании финансовых обязательств страны перед союзом после Brexit, а также по правам граждан, сказал главный переговорщик от ЕС по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье на пресс-конференции в понедельник.

«Переговоры последних дней позволили прийти к полному соглашению по переводу в юридическую плоскость пунктов, согласованных в декабре в совместном отчете: по правам граждан и по урегулированию финансового вопроса», — сказал он.

Это дает возможность «успокоить» граждан ЕС и Великобритании, затронутых Brexit, а также участников проектов, финансируемых, в том числе, из бюджета Евросоюза на период 2014–2020 годов, добавил он.

Бюджеты ЕС наполняются, в основном, взносами стран Евросоюза.

Как сейчас предполагается, Brexit должен состояться в конце марта 2019 года. Нынешний многолетний финансовый план ЕС, с учетом которого составляются ежегодные бюджеты союза, был принят несколько лет назад, когда еще не было известно о Brexit, и действует до конца 2020 года. Следовательно, у ЕС возник вопрос финансирования бюджета ЕС со стороны Великобритании после Brexit.