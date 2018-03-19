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СМИ: Неналоговые сборы станут частью Налогового кодекса


Экономика

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Шесть платежей, наиболее близких к к налогам, могут войти в Налоговый кодекс (НК) уже в этом году, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в кабмине. На включении этих сборов в НК настаивает Минфин.

Речь идет, в частности, об утилизационном и экологическом сборах, а  также о курортном, который пока взимается только в нескольких субъектах РФ. 

Издание отмечает, что объем неналоговых платежей составляет около 1% ВВП страны, или свыше 800 млрд рублей.

В финансовом ведомстве не стали комментировать ситуацию с включением сборов в НК.

Как рассказал источник издания, для бизнеса включение этих сборов в Налоговый кодекс даст предсказуемость: до сих пор такие платежи могли повышаться решением кабмина, бизнес об этом узнавал постфактум.

"Остальные платежи, например плата за проведение экспертизы в строительстве или для допуска лекарства в продажу, – это явно не налоги, поэтому включать их в НК было бы странно", – отметил собеседник "Ъ" и добавил, что закрепление таких неналоговых платежей в федеральном законе потребует внесение новых поправок.

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