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В России в 2017 году зарплаты выросли на 7%‍


Компании / Экономика / Потребительский рынок

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. За прошедший 2017 год средние зарплаты в России выросли на 2,4 тысячи рублей, что составляет 7%, пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад министерства труда и социальной защиты о своей работе.

За указанный период, отмечается в докладе Минтруда, номинальная начисленная зарплата выросла на 7,2% и составила 39,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.

С учетом инфляции рост реальной зарплаты россиян (покупательной способности) составил 3,4% за прошедший год.

Долги по зарплате в стране за год сократились почти на 240 млн, что составляет 9%.

Что касается пенсий, то в 2017 году в среднем по стране они выросли на 7,4% - до 13,3 тысячи рублей.

Одновременно с ростом этих показателей уровень реальных доходов населения страны продолжает снижаться: в 2017 году падение составило 1,7%. Напомним, что в 2016 году падение составило 5,8%.

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