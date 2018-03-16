Киев готовит расторжение программы экономического сотрудничества с РФ

КИЕВ, 16 мар - ПРАЙМ. Украинское правительство готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией. Об этом в пятницу премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил в интервью телеканалу "112 Украина".

"Готовим решение правительства о расторжении программы экономического сотрудничества, подписанной в 2011 году", - отметил глава правительства.

"Наша политика заключается в том, чтобы максимально развивать собственную экономики, и будем ограничивать и ликвидировать сотрудничество с государством-агрессором", - подчеркнул Гройсман, добавив, что Киев ищет экономический интерес в западных странах.

Ранее министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе страны из состава СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.

Напомним, что программа экономического сотрудничества между Россией и Украиной на 2011-2020 годы предусматривает такие аспекты, как углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и так далее.