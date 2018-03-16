Путин поручил кабмину уточнить параметры расчета налога на имущество физлиц

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров обеспечить внесение в законодательство страны изменений, которые предусматривают уточнение параметров расчета налога на имущество физических лиц, сообщается на сайте администрации главы государства.

Помимо этого правительство РФ должно внести в законодательство поправки по совершенствованию порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества с целью недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости, которая превышает величину рыночной стоимости данного объекта.

отмечается, что срок исполнения данных поручений - 15 июля 2018 года.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр России, глава правительства Дмитрий Медведев.

Еще одно поручение главы государства касается предложений по декриминализации отдельных статей в отношении деятельности предпринимателей. Ответственными за него назначены глава администрации Кремля Антон Вайно и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.