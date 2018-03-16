Путин поручил представить предложения по декриминализации ряда статей в отношении бизнеса

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал поручение представить до 1 декабря текущего года предложения по декриминализации ряда статей в отношении бизнеса, об этом сообщается на сайте Кремля.

Ответственность за выполнение поручения возложена на главу администрации президента Антона Вайно и на председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

"Рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства совместно с Верховным судом РФ представить предложения по декриминализации отдельных деяний, совершенных предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, предусмотрев при необходимости последующую квалификацию таких деяний в качестве административных правонарушений", - говорится в сообщении.