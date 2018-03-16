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СМИ: Правительство хочет продлить "надзорные каникулы" до 2022 года‍


Экономика

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер российского правительства Сергей Приходько дал поручение министерству экономики вместе с Генпрокуратурой разработать поправки в закон, которые продлят до 2022 года мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса, пишет РБК со ссылкой на распоряжение Приходько.Подлиность документа подтвердили в аппарате министра по вопросам "Открытого правительства" Михаила Абызова, в экономическом ведомстве комментировать не стали.

Как следует из документа, помимо разработки поправок предлагается распространить "надзорные каникулы" еще и на средний бизнес.

Отмечается, что для продления моратория на проверки бизнеса необходимо успеть подготовить поправки уже ко второму чтению рассматриваемого нижней палатой парламента (Госдума) проекта закона, который вносит изменения в положения о защите прав предпринимателей во ходе контроля со стороны государства.

Министерство экономики и Генеральная прокуратура должны представить в кабмин проект правок в течение двух недель после того, как Дума примет законопроект в первом чтении.

Абызов заявил изданию, что продление "надзорных каникул" будет проводиться в ходе реформы контрольно-надзорной деятельности в России, которая была инициирована президентом Владимиром Путиным.

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