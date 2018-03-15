США расширили санкции в отношении России

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки приняли решение о расширении санкций против РФ, говорится в сообщении Минфина США.

В частности, в список попал обвиненный во вмешательстве в выборы в США Евгений Пригожин и его компании - Concord Management и Concord Catering.

Кроме того, Агентство интернет-исследований, которое также обвиняли во вмешательстве в выборы США, внесено в киберсанкции США. Влияние санкций на экономику РФ сокращается, считают эксперты

Соответствующий список был опубликован на сайте министерства финансов страны. Как следует из документа, "сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список 5 юридических лиц и 19 физлиц в рамках закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA), а также исполнительного указа 13694 о "Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".

Как заявил глава минфина США Стивен Мнучин, "администрация противодействует и борется с враждебной кибердеятельностью РФ, включая их попытки вмешаться в американские выборы, деструктивные кибератаки и внедрения, направленные на критически важную инфраструктуру".

"Эти целенаправленные санкции являются частью более широких усилий ответа на происходящие гнусные атаки, исходящие из России. Минфин намерен ввести дополнительные санкции в рамках CAATSA...для того, чтобы российские чиновники и олигархи ответили за их дестабилизирующие действия, перекрыв им доступ к финансовой системе США", - говорится в заявлении Мнучина.

Санкции США означают, что активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними какие-либо дела.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели - всего 210 человек. Список был также подготовлен в соответствии с законом CAATSA. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем. После публикации списка министр финансов Стивен Мнучин уже несколько раз заявлял, что эти санкции уже разрабатываются и будут введены в скором времени. Вашингтон заявил о планах продолжить санкционное давление на Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией — попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.