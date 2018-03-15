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Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики в 2018 г и 2019 г


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2018 год до 3,3% с ожидавшихся в октябре 3,1%, а на 2019 год - до 3,2% с 3%, говорится в мартовском прогнозе агентства.

"Мировой экономический рост находится на подъеме: США, Китай и еврозона будут расти значительно быстрее в 2018 году, чем ожидалось. Темпы роста мировой экономики будут оставаться выше 3% до 2019 года, в течение трех лет подряд, чего не происходило с середины 2000-х годов", - сообщается в докладе.

Fitch также улучшило оценку экономического роста США в 2018 году и 2019 году на 0,2 п.п. и 0,3 п.п. соответственно. Темпы роста ВВП страны, как ожидается, составят 2,7% в текущем году, а в следующем - 2,5%.

"Недавние изменения в бюджетной политике также обеспечат значительный рост экономики в ближайшем будущем. ... Fitch пересмотрело прогноз роста ВВП на 2018 год до 2,7% с 2,5% и на 2019 год до 2,5% с 2,2%. Улучшение прогноза по экономическому росту и вероятность снижения безработицы ниже 4% дает ФРС большую уверенность в нормализации монетарной политики. Fitch ожидает, что ФРС повысит ставки семь раз до конца следующего года", - следует из доклада.

Агентство также улучшило прогноз по росту экономики еврозоны в 2018-2019 годах на 0,3 п.п. и 0,1 п.п., до 2,5% и 1,8% соответственно. "Динамичность экономики еврозоны побудила нас обновить наши прогнозы роста ВВП в этом году и далее. Если раньше мы ожидали, что в 2018 году темпы роста составят 2,2%, а в 2019 году - 1,7%, то сейчас мы прогнозируем 2,5% и 1,8% соответственно. ... Столь сильный рост экономики был достигнут за счет мягкой денежно-кредитной политики, оптимистичных настроений потребителей и бизнеса, хороших показателей рынков труда и глобальной торговли", - поясняет агентство.

ВВП Великобритании, по прогнозу, вырастет в этом году на 1,4%, в следующем - на 1,7%. Рост ВВП Китая ожидается на 6,5% в текущем году, на 6,1% в следующем. Экономика Японии вырастет на 1,3% в текущем году и 0,7% в 2019 году.

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