ФАС оценила ущерб от картелей в сфере госзакупок в РФ в 1,5-2% ВВП в год

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. ФАС оценивает ущерб от картелей в сфере госзакупок на уровне 1,5-2% ВВП в год, следует из материалов презентации начальника управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрея Тенишева.

"Ежегодный объем государственных закупок достигает 25 триллионов рублей - около 30% ВВП, из них обязательно в электронной форме 7 триллионов рублей (по 44-ФЗ) и 2 триллиона рублей (по 223-ФЗ) - закупки у малого и среднего бизнеса. Оценка ущерба от картелей составляет 1,5-2% ВВП", - говорится в презентации, представленной в ходе заседания общественного совета при ФАС.

В ходе выступления на заседании Тенишев отметил, что по итогам 2017 года ФАС возбудила 360 дел о картелях против 334 дел в 2016 году.

В свою очередь глава ведомства Игорь Артемьев высказал мнение, что в целом экономика России очень картелизирована.

"Мы считаем ее (проблему картелей - ред.) сверхсерьезной для экономики. У нас фактически в ежедневной рутине картели везде. У нас вся экономика картелизирована... На торгах, например, наверное процентов 80 всех торгов у нас такие. Это большая беда", - объяснил Артемьев.