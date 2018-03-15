Минфин РФ размещает новые 11-летние евробонды и доразмещает бонды "Россия-2047"

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Минфин России планирует в пятницу разместить новый выпуск еврооблигаций, номинированный в долларах, с погашением в 2029 году и доразместить выпуск бондов с погашением в 2047 году, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности нового выпуска составляет около 4,75%, доразмещаемого выпуска - 5,5%.

Минфин РФ в 2018 году планирует разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда. Аналогичная программа внешних займов РФ была реализована и в прошлом году. Однако в текущем году, в отличие от предыдущих, к участию в размещении евробондов РФ будут допущены российские инвесторы.

Минфин 7 марта объявил о начале обмена суверенных еврооблигаций РФ с погашением в 2030 году. Заявки на обмен облигаций собирает "ВТБ Капитал" с 7 по 15 марта. Министерство планировало обменять бумаги на евробонды дополнительных выпусков с погашением в 2027 и 2047 годах или на облигации новых выпусков, размещаемых в целях обмена.

Удовлетворение заявок на выкуп обмениваемых облигаций планируется 16 марта по единой цене, определяемой по согласованию с Минфином по итогам анализа книги заявок на выкуп. Также 16 марта будут определены цены размещаемых облигаций. Расчеты по обмену облигаций состоятся 21 марта.

Минфин России в 2017 году также предлагал рынку обмен евробондов выпуска "Россия-2030", которые были сконцентрированы на балансе группы "Открытие". В рамках обмена министерство доразместило два выпуска бондов с погашением в 2027 году на сумму около 1,4 миллиарда долларов и в 2047 году - в объеме 2,5 миллиарда. В результате обмена Минфин получил облигации выпуска "Россия-2030" совокупной номинальной стоимостью 6,553 миллиарда долларов (без учета амортизации), что составило около 31% от объема выпуска.