FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Moody's понизило рейтинг PDVSA до низшей ступени "C" вслед за рейтингом Венесуэлы


Компании / Экономика
  • #Рейтинговое агентство Moody's
    © AFP, Emmanuel Dunand

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) понизило долгосрочный рейтинг эмитента венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA ) до самой низкой ступени "C" с отметки "Ca", говорится в сообщении рейтингового агентства.

При этом прогноз по рейтингу изменен на стабильный с негативного.

"Рейтинговое действие совершено после того, как Moody's понизило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах Венесуэлы до низшей отметки "C" с уровня "Caa3" 9 марта", - говорится в сообщении агентства.

Moody's отмечает, что рейтинговое действие учитывает прочную связь между кредитным риском компании и правительства Венесуэлы. Агентство напоминает, что снижение рейтинга страны было обосновано несколькими факторами. В частности, Moody's ожидает, что сохраняющееся сложная ситуация с платежеспособностью Венесуэлы приведет к большим потерям для держателей облигаций.

"В случае с PDVSA рейтинг "C" соответствует рейтингу эмитента Венесуэлы из-за сильной корреляции между их кредитными рисками", - добавляет Moody's.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро. В январе власти страны в 13-й раз продлили действие чрезвычайного положения в экономике страны.

В ноябре 2017 года Мадуро объявил о реструктуризации и рефинансировании внешнего долга и всех выплат Венесуэлы. По оценкам экономистов, сумма долга может составлять 120-150 миллиардов долларов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ