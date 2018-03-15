Moody's понизило рейтинг PDVSA до низшей ступени "C" вслед за рейтингом Венесуэлы

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) понизило долгосрочный рейтинг эмитента венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA ) до самой низкой ступени "C" с отметки "Ca", говорится в сообщении рейтингового агентства.

При этом прогноз по рейтингу изменен на стабильный с негативного.

"Рейтинговое действие совершено после того, как Moody's понизило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах Венесуэлы до низшей отметки "C" с уровня "Caa3" 9 марта", - говорится в сообщении агентства.

Moody's отмечает, что рейтинговое действие учитывает прочную связь между кредитным риском компании и правительства Венесуэлы. Агентство напоминает, что снижение рейтинга страны было обосновано несколькими факторами. В частности, Moody's ожидает, что сохраняющееся сложная ситуация с платежеспособностью Венесуэлы приведет к большим потерям для держателей облигаций.

"В случае с PDVSA рейтинг "C" соответствует рейтингу эмитента Венесуэлы из-за сильной корреляции между их кредитными рисками", - добавляет Moody's.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро. В январе власти страны в 13-й раз продлили действие чрезвычайного положения в экономике страны.

В ноябре 2017 года Мадуро объявил о реструктуризации и рефинансировании внешнего долга и всех выплат Венесуэлы. По оценкам экономистов, сумма долга может составлять 120-150 миллиардов долларов.