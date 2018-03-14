Профицит торгового баланса РФ в январе вырос в 1,4 раза

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза, или на 4,9 миллиарда долларов, и составило 18 миллиардов долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт увеличился на 29,1% в годовом выражении и составил 33,6 миллиарда долларов. Импорт РФ за этот период вырос на 20,7% — до 15,6 миллиардов долларов. Внешнеторговый оборот России составил 49,2 миллиарда долларов и по сравнению с январем 2017 года увеличился на 26,3%.

Основой российского экспорта в январе традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 67,6% (в январе 2017 года — 67,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 70,8% (в январе 2017 года — 71%), в страны СНГ — 41,8% (44,6%). По сравнению с январем 2017 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 28,6%, а физический — на 14,6%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе 2018 года составила 10,7% (в январе 2017 года — 8,8%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 10,5% (в январе 2017 года — 8,5%), в страны СНГ — 12,7% (11,2%).

Стоимостный объем экспорта этих товаров возрос по сравнению с январем 2017 года на 57,7%, а физический — на 26,9%. Возросли физические объемы экспорта чугуна в 2 раза, алюминия — на 63,2%, проката плоского из железа и нелегированной стали — на 19,9%, меди и медных сплавов — на 19,6%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 1,7%. Вместе с тем, снизились физические объемы экспорта ферросплавов - на 16,8%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе 2018 года составила 4,7% (в январе 2017 года — 5,6%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 3,8% (в январе 2017 года — 4,7%), в страны СНГ, как и в прошлом году, — 12,3%.

Стоимостный объем экспорта этой товарной группы вырос на 9,1%, за счет роста объемов поставок оборудования электрического на 42,5%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – на 20,2%, механического оборудования – на 18,2%. Физические объемы поставок легковых и грузовых автомобилей выросли на 14,3%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в январе 2018 года приходилось 43,9% российского товарооборота (в январе 2017 года — 45,4%), на страны СНГ — 11,1% (11,9%), на страны ЕАЭС — 7,9% (8,9%), на страны АТЭС — 31,2% (29,6%).