Лондон может заморозить госактивы РФ

ЛОНДОН, 14 мар - ПРАЙМ. Великобритания грозится заморозить государственные счета Российской Федерации в случае, если будут найдены доказательства угрозы жизни и имуществу жителей Соединенного Королевства.

Как сообщила премьер-министр Тереза Мэй, Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) продолжит работу по противодействию "серьезным преступникам и коррумпированным элитам", в том числе из России.

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"В нашей стране нет места этим людям или их деньгам!" - заявила Мэй.