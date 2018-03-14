Численность официально безработных россиян снизилась на 0,5% за неделю

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. За неделю численность официально зарегистрированных безработных граждан снизилась в России на 0,5% и на 7 марта составила 799,3 тысячи человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 28 февраля по 7 марта 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,5% и составила 799 280 человек. Годом ранее этот показатель составлял 920 780 человек", - говорится в сообщении ведомства.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 55 регионах. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Астраханской, Тверской, Тюменской, Ленинградской областях, республиках Тыва, Калмыкия, Пермском, Краснодарском краях, Санкт-Петербурге и Севастополе.

В 27 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Чукотском, Ненецком автономных округах, республиках Ингушетия, Татарстан, Московской, Тамбовской областях, Камчатском крае.

"По состоянию на 7 марта суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 117 640 человек", - отметили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что на 1 марта 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 марта 2017 года – 1,2 %).

На 7 марта 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц, добавили в Минтруде.