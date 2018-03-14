ЦБ Украины прекратит печатать мелкие банкноты, но не будет изымать их из обращения

КИЕВ, 14 мар - ПРАЙМ. Национальный банк (ЦБ) Украины, вводя в обращение новые монеты в 1, 2, 5 и 10 гривен и прекращая печатать банкноты этих номиналов, не будет изымать их из обращения, сообщила в среду пресс-служба регулятора.

В понедельник пресс-служба регулятора сообщала, что Нацбанк планирует постепенно заменить банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов. В среду он представил эти новые монеты.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени - пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении... Изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен Национальный банк не будет, но прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот", - говорится в сообщении.

Как отмечается, замена банкнот низких номиналов на монеты соответствует практике стран ЕС.