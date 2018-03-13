Инвестиции в Москву для проведения ЧМ по футболу составили 150-160 млрд руб

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Москва почти закончила подготовку к чемпионату мира по футболу, общая сумма инвестиций в инфраструктуру столицы на эти цели составила 150-160 миллиардов рублей, сообщил замруководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Евгений Дридзе.

"По большому счету, из всего того, что мы собирались сделать с тех достаточно давних пор, когда получили право на его проведение, фактически все закончилось", - сказал Дридзе на мероприятии Американской торговой палаты в России, которое посвящено обсуждению вопросов экономики, связанных с предстоящим чемпионатом.

"Общая сумма средств, которые затрачены на инфраструктуру, так или иначе связанную с чемпионатом мира, можно оценивать в 150-160 миллиардов рублей за эти годы", - добавил он.

По его словам, Москве было проще обосновывать эти инвестиции в отличие от других городов. "Все, что мы построили, будет использоваться в дальнейшем", - добавил Дридзе.

Россия получила право провести чемпионат в 2010 году. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.