Трамп уволил Тиллерсона, пост госсекретаря займет директор ЦРУ Майк Помпео

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря США, новым руководителем Госдепартамента назначен Майк Помпео, ранее возглавлявший ЦРУ. Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым государственным секретарем. Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!" - написал Трамп.

Впервые в истории США ЦРУ возглавит женщина. На пост директора ведомства назначена Джина Хаспел, ранее занимавшая пост заместителя Помпео. "Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, выбранной (на этот пост — ред.). Поздравляю всех!!!" - написал президент США.

Представитель Госдепа заявил, что Тиллерсон не знает о причинах увольнения с поста госсекретаря, не обсуждал это с Трампом. В свою очередь Трамп объяснил отставку Тиллерсона "расхождением позиций" и сообщил, что давно обсуждал с ним увольнение.

"Мы говорили с ним об этом долгое время, мы хорошо ладим, но у нас разногласия во мнениях», - сказал Трамп журналистам.

В качестве примера своих расхождений с Тиллерсоном Трамп привел иранскую сделку. "Я думаю, она ужасна, он считает, что она нормальна,… мы думали не одинаково, а с Майком Помпео мы мыслим одинаково", - заявил глава Белого дома.