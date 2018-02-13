Миллер: Расторжение контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза" не угрожает транзиту в ЕС

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер на встрече у главы правительства Дмитрия Медведева заявил, что в период расторжения контрактов российской стороны и украинского "Нафтогаза" рисков транзита газа в страны Европы не будет при условии, если Киев не будет незаконно отбирать газ.

"Транзиту газа в Европу через территорию Украины в настоящее время рисков никаких нет, если, конечно, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтогаз Украины", - отметил Миллер. Миллер: Процесс расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза" займет 1,5-2 года

Он отметил, что сам процесс расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" займет 1,5-2 года. "Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года", - подытожил он.

В свою очередь премьер-министр России заявил, что отношения "Газпрома" и "Нафтогаза" касаются только этих двух сторон, поэтому комментарии каких-либо других государств, в том числе США и Евросоюза, неуместны.

"Что касается иных способов влияния на такие отношения, то, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, это носит совершенно очевидный политический оттенок. Я имею в виду и отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из ЕС, и даже, что совсем парадоксально, из Госдепа США. Ни ЕС, ни тем более какие-то иные министерства иностранных дел, к двусторонним отношениями между "Газпромом" и его украинским контрагентом отношения не имеют", - сказал Медведев. Миллер: Запасы газа в ПХГ Европы критически низки, новые газопроводы крайне актуальны

Миллер подчеркнул, что "Газпром" расторгает контракты с "Нафтогазом", чтобы, в том числе, избежать будущих штрафов за транзит через Украину менее 110 миллиардов кубометров в год. "По решению арбитража "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Но с пониманием того, что НАК "Нафтогаз Украины" сразу же сделала заявление о том, что за предстоящие 2018-2019 годы, до конца действия контракта, НАК "Нафтогаз Украины" на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет еще штрафы с нас, и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов... Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения", - объяснил Миллер.

Напомним, что 1 марта текущего года российский "Газпром" заявил о том, что получил от "Нафтогаза Украины" деньги на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила в понедельник, что "Газпром" должен полностью выполнять свои обязанности по поставкам газа на Украину, Еврокомиссия предпринимает усилия по урегулированию этой ситуации.