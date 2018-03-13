Совет ЕС внес изменения в "черный список" стран-налоговых гаваней

БРЮССЕЛЬ, 13 мар ПРАЙМ. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза добавил три юрисдикции, но также и вывел три другие из "черного списка" третьих стран – налоговых гаваней, говорится в сообщении совета.

Этот список, именуемый списком не сотрудничающих с Евросоюзом юрисдикций в налоговых вопросах, был впервые принят в ЕС в конце декабря прошлого года.

"Совет 13 марта вывел Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсию из этого списка и добавил Багамские острова, Сент-Китс и Невис, а также Виргинские острова США", - говорится в релизе.