Руководство General Electric впервые осталось без премий в 2017 году

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. General Electric Co. (GE) не выплатила премии гендиректору компании и другим высшим управляющим директорам в 2017 году - впервые за 125-летнюю историю компании, следует из документов GE, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (США).

В документах отмечается, что правление отказалось от выплаты премий в 2017 году и отменила вознаграждения, выплачиваемые в виде участия в капитале компании по плану, введенному в 2015 году. "В результате PSUs (акции, получаемые руководителем компании по результатам ее работы - ред.), - были отложены до февраля 2018 года", - добавляет компания.

В качестве причин несвоевременных и сокращенных выплат премий и вознаграждений компания назвала корпоративные трудности, с которыми ей пришлось столкнуться в 2017 году. В результате, GE пришлось урезать дивиденды, сократить рабочие места и реорганизовать совет директоров.

Гендиректор GE Джон Фланнери, занявший этот пост в августе 2017 года, получил по итогам года совокупное вознаграждение в размере 9 миллионов долларов, куда входит полагающаяся по должности зарплата в примерно 2 миллиона долларов, акционерные опционы на сумму в 2,076 миллиона долларов, а также 3,255 миллиона пенсионных и других отложенных выплат.

Бывший гендиректор компании Джеффри Иммельт при этом получил за 2017 год общую компенсацию в 8,1 миллиона долларов; в 2016 году ему выплатили 21,3 миллиона долларов. При этом Иммельт, который ушел в отставку с поста председателя совета директоров в октябре прошлого года, не получил никаких выходных пособий.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа. В начале июля одна из крупнейших в мире нефтегазовых сервисных компаний Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) сообщили о завершении сделки по слиянию, в результате чего образовалась независимая компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE). В ноябре 2017 года GE сократил свои дивиденды вдвое и сообщил, что конгломерат будет сосредоточен на трех ключевых секторах - авиации, здравоохранении и энергетике.