ЕС продлил до 15 сентября санкции против 150 человек и 38 компаний из-за Украины

БРЮССЕЛЬ, 12 мар ПРАЙМ. Совет Евросоюза продлил еще на шесть месяцев, до 15 сентября, ограничительные меры в отношении 150 физических лиц и 38 организаций из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в релизе Совета ЕС.

"Двенадцатого марта Совет продлил ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года", - отмечается в сообщении.

Санкции накладывают заморозку активов физлиц и компаний, а также вводят ограничения на поездки.

"Они продолжают применяться к 150 людям и 38 организациям", - говорится в документе