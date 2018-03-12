Moody's понизило рейтинг Венесуэлы до низшей ступени

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах Венесуэлы до низшей отметки "C" с уровня "Caa3", говорится в сообщении агентства.

В то же время прогноз по рейтингам изменен с негативного на стабильный.

Снижение рейтинга обосновывается несколькими факторами. Во-первых, Moody's ожидает, что сохраняющееся сложная ситуация с платежеспособностью Венесуэлы приведет к большим потерям для держателей облигаций. Во-вторых, агентство считает ограниченной способность Венесуэлы реструктурировать свою задолженность, учитывая давление со стороны действующих санкций США.

"Рейтинговое действие говорит о том, что, по мнению Moody's, способность Венесуэлы обслуживать свой основной долг и проценты по нему будет оставаться сниженной, а потери держателей облигаций будут очень высокими, и, скорее всего, превысят 65%", - заключает агентство.

Moody's добавляет, что суверенный рейтинг Венесуэлы может быть повышен с дефолтного уровня "C", если реструктуризация долга страны сможет обеспечить ей объем денежных средств, достаточный для улучшения ситуации с недостатком ликвидности в иностранной валюте и возобновления обслуживания долга.

В середине февраля другое международное рейтинговое агентство - Standard & Poors - подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги эмитента в иностранной валюте Венесуэлы на уровне "SD" (выборочный дефолт) и "D" (дефолт) соответственно.

В ноябре 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о реструктуризации и рефинансировании внешнего долга и всех выплат Венесуэлы. По оценкам экономистов, сумма долга может составлять 120-150 миллиардов долларов.