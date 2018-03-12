СМИ сообщили о резком росте зарплат бюджетников перед выборами‍

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В декабре прошлого 2017 года в ряде научных учреждений и больниц по всей стране служащим бюджетной сферы, которые подпадают под действие майских указов, в несколько раз увеличили зарплаты. Об этом пишет РБК со ссылкой на сотрудников нескольких российских больниц, вузов и одного научного института.

Отмечается, что в феврале текущего года сотрудники МГУ получили "необычайно высокую" заработную плату, которая не была связана ни с какими надбавками. Об этом изданию рассказал муниципальный депутат района Якиманки (Москва) и младший научный сотрудник вуза Василий Дикарев. По расчетам активистов, весь научный и преподавательский состав МГУ получил месячный оклад в пятикратном размере. Другой преподаватель МГУ отметил, что сотрудники получили в 2,5–3 раза больше, чем обычно. Итоговые выплаты составили около 100–120 тысяч рублей. Руководство вуза это никак не объяснило.

Источник в столичном департаменте здравоохранения заявил, что в начале марта 2018 года руководство городских больниц получило указание выравнять зарплаты в соответствии с майскими указами.

"По итогам 2017 г. и первых месяцев 2018 г. городскими учреждениями достигнут уровень заработных плат, предусмотренный указами. Все выплаты проводились планово и не носят разового характера", — пояснили в пресс-службе департамента экономической политики города.

Сообщили изданию о росте зарплат и в учреждениях здравоохранения федерального подчинения. Так, РБК о резком повышении зарплат врачей в два-три раза в январе-феврале рассказали несколько сотрудников федерального научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца.

Есть данные об увеличении зарплат зимой и из субъектов РФ, рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал.