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ЕК предложила выделить $1 млрд в качестве макрофинансовой помощи Украине


Экономика

МОСКВА/БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила новую, четвертую программу макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 миллиарда евро, говорится в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 миллиарда евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ", - говорится в релизе.

Эту программу еще должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.

Еврокомиссар по финансам Пьер Московиси призвал украинские власти "продвигать реформы с новой силой, чтобы построить более справедливую, стабильную и процветающую страну".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает объявления Еврокомиссии о новой программе финансовой помощи стране на 1,8 миллиарда евро. В ЕК сообщили, что не могут выдать Украине последний транш кредита из программы макрофинансовой помощи, но не исключили возможности выработки новой аналогичной программы поддержки.

Программа макрофинансовой помощи ЕС с финансированием в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране выдано уже 1,2 миллиарда евро. Средства выделяются в обмен на исполнение страной определенных требований, в том числе, проведение реформ. Действие программы заканчилось в начале января 2018 года.

Украина выполнила значительную часть обязательств, согласованных с Евросоюзом, чтобы получить третий транш из этой программы. Однако ряд мер остался невыполненным. Именно поэтому ЕК не смогла дать последний транш. Еврокомиссия тогда призвала Украину продолжать начатые реформы, а также закончить незавершенные действия в рамках программы макрофинансовой помощи. 

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Экономика Украины

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