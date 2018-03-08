Российская промзона будет создана на Суэцком канале

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Правительство Египта одобрило создание российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала.
Как сообщает телеканал Al Ahram, общий объем инвестиций в промышленную зону составит $7 млрд.
Территориально данная зона будет располагаться к востоку от города Порт-Саид.
Россия и Египет подписали протокол о создании промзоны в феврале 2016 года. Свое участие в проекте подтвердили около 15 российских компаний.
Начало строительства производственных помещений в российской промзоне начнется в июне 2018 года, предполагается, что сама зона, площадь которой составит 2 тыс. га, заработает в декабре текущего года.