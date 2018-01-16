FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

СМИ: Минфин подготовился к размещению евробондов для возвращения капитала‍


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Финансовое ведомство РФ направило потенциальным инвесторам документы по евробондам для возвращения капиталов в страну, пишет РБК во вторник со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что единственной преференцией в рамках нового финансового инструмента, который должен защитить активы крупного российского бизнеса от экономических санкций США, станет льгота по НДФЛ от валютной переоценки.

В конце декабря прошлого года Минфин направил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) подготовленные документы по технической стороне размещения ценных бумаг, сообщил РБК собеседник, близкий к подготовке выпуска евробондов.

"Глобальный сертификат будет лежать в НРД, через него и будут заходить другие клиенты", - рассказал он.

По словам другого источника издания, близкого к финансово-экономическому блоку в кабмине, финансове министерство уже разослало документацию по бондам потенциальным инвесторам.

"Никаких особых преференций, кроме льготы по НДФЛ от валютной переоценки, не будет", – особо отметил он и добавил, что эти меры - совсем не то, на что первоначально рассчитывал бизнес.

Изданию не удалось получить ответы на запросы от пресс-службы Минфина и НРД. 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ