МЭР ожидает инфляцию в РФ в январе на уровне 0,4-0,5%

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития оценивает инфляцию в РФ в январе в 0,4-0,5%, в годовом выражении - 2,3–2,5%, при условии отсутствия негативных погодных шоков весь год она будет находиться ниже 4%, говорится в картине экономики Минэкономразвития РФ за январь.

"В январе, по оценке Минэкономразвития России, инфляция в терминах последовательных приростов составит 0,4–0,5% месяц к месяцу, в годовом выражении – 2,3–2,5%", - говорится в сообщении.

"Инфляция при условии отсутствия негативных погодных шоков весь год будет находиться ниже отметки в 4%", - прогнозируют в МЭР.