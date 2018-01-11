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Власти Китая опровергли сообщения о планах сократить выкуп гособлигаций США


Мировая экономика / Экономика

ПЕКИН, 11 янв - ПРАЙМ. Государственное управление по валютному контролю КНР назвало недостоверными сообщения СМИ о планах Китая сократить объем выкупа казначейских облигаций США.

В среду агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что правительство Китая планирует сократить объем выкупа государственных облигаций США. По словам источника, причинами такого решения стали напряженные торговые отношения с США и то, что рынок американских активов, в частности, бондов, теряет привлекательность для инвесторов. Китай является одним из ключевых держателей долга США.

"Мы узнали об этом сообщений СМИ. Мы исходим из того, что в этом сообщении цитировали недостоверный источник, или, возможно, это ложная новость", - говорится на сайте ведомства.

В среду после появления сообщений о возможном сокращении выкупа гособлигаций США Китаем курс доллара снизился к мировым валютам, также снизились основные фондовые индексы США и АТР.

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