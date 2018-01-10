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Топилин: Проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума подготовят в ближайшее время


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума будет подготовлен в ближайшее время, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах по повышению МРОТ до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения будет подготовлен в ближайшее время", – цитирует пресс-служба Минтруда слова главы ведомства. 

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода. 10 января 2018Путин: МРОТ приравняют к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 г

Он отметил, что при определении абсолютного размера МРОТ власти ориентируются на величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.

"Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособного населения составлял 11 тысяч 163 рубля. Таким образом, с 1 мая 2018 года МРОТ будет равен 11 тысячам 163 рублям. То есть рост МРОТ по сравнению с январем 2018 года составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году – 43%", – пояснил Топилин.

Министр добавил, что с 1 мая работодатель не сможет платить зарплату ниже 11 тысяч 163 рублей сотруднику, отработавшему месячную норму рабочего времени.

"В настоящее время Минтруд России совместно с Минфином России проводит оценку дополнительной потребности финансовых средств на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года ", - заявили в Минтруде.

В ведомстве отметили, что в районах с неблагоприятными природными климатическими условиями на МРОТ начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки к зарплате.

Минтруд напоминает, что с 1 января 2018 года МРОТ составляет 9 тысяч 489 рублей или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года.

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