Росстат назвал продукты, которые перед Новым годом подорожали больше всего

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Цены на помидоры и огурцы в декабре прошлого года в России подскочили на 20,8% и 24,6% соответственно по сравнению с ноябрем, говорится в отчете Росстата.

"В декабре среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции значительно подорожали огурцы и помидоры – на 24,6% и 20,8% соответственно, виноград – на 7,7%, бананы – на 4%, при этом апельсины стали дешевле на 5,7%, чеснок, свекла и орехи – на 0,3-1,7%", - сообщается в отчете.

В целом продовольственные товары выросли в цене за месяц на 0,6%, а в годовом выражении - на 1,1%.

Лососевая икра в декабре подорожала на 3,3% по сравнению с ноябрем, сам лосось – на 0,8%. Среди других продовольственных товаров маргарин, национальные сыры и брынза подорожали на 1,1%; говяжья печень, цельное пастеризованное молоко, творожные сырки, глазированные шоколадом – на 0,7%.

При этом Росстат отметил снижение цен почти на все виды макаронных и крупяных изделий. Так, гречневая крупа стала дешевле на 3,8%, горох и фасоль – на 1,4%. Вместе с тем цены на пшено возросли на 0,6%. На 0,2-0,6% подешевели мясо птицы, свинина бескостная, пшеничная мука, овощные консервы, шоколад и шоколадные конфеты, водка.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце декабря 2017 года составила 3,750 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%, а с начала года – на 1,6%. Стоимость набора в Москве составила 4,583 тысячи рублей (за месяц рост на 0,7%, с начала года – на 2,9%); в Санкт-Петербурге – 4,529 тысячи рублей (рост на 0,3% и на 1,7% соответственно).