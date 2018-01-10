ФНБ за 2017 год сократился в рублях на 14%, в долларах - на 9,3%

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2017 год в рублях сократился на 14%, до 3,753 триллиона рублей, в долларах - на 9,3%, до 65,15 миллиарда долларов, сообщает Минфин РФ.

По состоянию на 1 января 2017 года ФНБ составлял 4,359 триллиона рублей, что было эквивалентно 71,87 миллиарда долларов. По состоянию на 1 декабря объем фонда составлял 3,905 триллиона рублей, что было эквивалентно 66,94 миллиарда долларов, таким образом ФНБ в декабре сократился на 3,9%. При этом в ноябре часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 0,90 миллиарда долларов, 0,76 миллиарда евро и 0,15 миллиарда фунтов стерлингов была реализована за 117,2 миллиарда рублей. Эти средства были зачислены в бюджет, откуда, согласно закону о бюджете, они направляются на балансировку бюджета Пенсионного фонда России.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ, по данным на 1 января 2018 года, размещено 15,65 миллиарда долларов, 15,14 миллиарда евро, 3,36 миллиарда фунтов стерлингов, на депозитах в ВЭБе - 222,47 миллиарда рублей и 6,25 миллиарда долларов.

В долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения инвестировано 3 миллиарда долларов средств ФНБ; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 112,63 миллиарда рублей и 4,11 миллиарда долларов; в привилегированные акции банков – 278,99 миллиарда рублей. Кроме того, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, утвержденных правительством, по состоянию на 1 января 2018 года размещено 164,43 миллиарда рублей.

При этом в декабре 2017 года в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ: от размещения в ценные бумаги российских эмитентов в сумме 3,26 миллиарда рублей, что эквивалентно 0,06 миллиарда долларов, и на депозитах во Внешэкономбанке – в сумме 2,54 миллиарда рублей, что эквивалентно 0,04 миллиарда долларов.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с января по декабрь 2017 года составил 50,19 миллиарда рублей, что эквивалентно 0,87 миллиарда долларов.