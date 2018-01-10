Кабмин РФ утвердил правила господдержки ипотеки для семей с детьми‍

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Кабинет министров России утвердил правила выдачи субсидий банкам на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам, выданным семьям с детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Из документа следует, что новые правила предполагают субсидирование ипотечных ставок до уровня 6% в течение трех либо пяти лет при рождении второго или третьего ребенка в семье заемщиков в период с 1 января текущего 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Эти условия распространяются на семьи с детьми, которые купят жилье на первичном рынке при помощи ипотеки либо решат рефинансировать действующий заем.

Кабмин ожидает, что это решение даст возможность выдать этой категории россиян жилищных кредитов на сумму до 600 млрд рублей с пониженной процентной ставкой.