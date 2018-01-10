FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Кабмин РФ утвердил правила господдержки ипотеки для семей с детьми‍


Недвижимость и строительство / Компании / Экономика / Потребительский рынок

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Кабинет министров России утвердил правила выдачи субсидий банкам на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам, выданным семьям с детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Из документа следует, что новые правила предполагают субсидирование ипотечных ставок до уровня 6% в течение трех либо пяти лет при рождении второго или третьего ребенка в семье заемщиков в период с 1 января текущего 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Эти условия распространяются на семьи с детьми, которые купят жилье на первичном рынке при помощи ипотеки либо решат рефинансировать действующий заем.

Кабмин ожидает, что это решение даст возможность выдать этой категории россиян жилищных кредитов на сумму до 600 млрд рублей с пониженной процентной ставкой.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ