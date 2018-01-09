Инфляция на Украине в 2017 г ускорилась до 13,7%

КИЕВ, 9 янв - ПРАЙМ. Инфляция на Украине в 2017 году ускорилась с 12,4% до 13,7%, свидетельствуют данные государственной службы статистики.

В 2016 году, по данным госстата, инфляция составила 12,4%. Госбюджет 2017 года рассчитывался исходя из инфляции 8,1%, позже правительство пересмотрело прогноз инфляции, предусмотрев ее рост на уровне 12,9%.

"Инфляция на потребительском рынке в декабре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1%, за год в целом - 13,7%", - говорится в информационной справке госстата.

Парламент Украины в начале декабря 2017 года принял государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, инфляцией — 9%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 5,8 миллиарда долларов.