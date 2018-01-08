Источник: ЕС может принять "ответные меры" против РФ в связи со спором по свинине

БРЮССЕЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. Евросоюз может пойти на принятие "ответных мер" в отношении России, если спор по свинине не будет разрешен в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил в понедельник РИА Новости источник в институтах ЕС, знакомый с досье.

"Если с Россией не будет достигнута договоренность в рамках обсуждения в ВТО, мы должны быть готовы к возможному применению ответных мер", - сказал собеседник агентства.

С его слов, речь не идет об "автоматическом решении, и оно не принято". "До этого дело еще не дошло, мы далеки от этого", - сказал чиновник ЕС.

При этом он указал, что "в случае решения (ЕС) применить ответные меры против России потребуется разрешение ВТО".

"Это не односторонний вопрос, который мы будем решать исключительно сами", - сказал источник.

ЕС решил потребовать от России 1,4 млрд евро в год за запрет ввоза свинины

Ранее источник в Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что "сейчас дело передано в арбитраж в соответствии с правилами ВТО". По его словам, "не следует ожидать немедленных действий - это чисто процедурный шаг, предпринятый для того, чтобы сохранить наши права на этой стадии урегулирования спора и сохранить за нами возможность выбора". Собеседник агентства добавил при этом, что речь идет об обычной процедуре, применимой к любому спору в ВТО.

Он отметил, что "в марте 2017 года орган ВТО по урегулированию споров подтвердил, что запрет России на импорт определенных свиных продуктов из ЕС является незаконным в соответствии с правилами международной торговли". Россия должна была до 6 декабря 2017 года выполнить постановление и разрешить возобновление торговли, сказал чиновник. В то же время, с его слов, ЕС 19 декабря сделал "следующий процедурный шаг по сохранению прав ЕС в соответствии с правилами ВТО, запросив у органа ВТО по урегулированию споров разрешение на ответные меры".

Евросоюз просит предоставить себе право на приостановление уступок в размере 1,39 миллиарда евро в год, что, по мнению ЕС, является стоимостью импорта в Россию из ЕС живых свиней и иных продуктов свиноводства на 2013 год, то есть до введения российских ветеринарных запретов в отношении данной продукции. По мнению Минэкономразвития РФ, данный запрос ЕС в связи с якобы не исполненным Россией решением Органа ВТО по разрешению споров является необоснованным.

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков в понедельник заявил РИА Новости, что Россия выполнила все требования ВТО по поставкам свинины из Евросоюза, пока не получала от ЕС разъяснения о сути новых претензий. Медведков отмечал, что 3 января ЕС обратился в ВТО о создании специальной панели арбитров для рассмотрения нового требования по свинине. По его словам, РФ созовет новую панель арбитров, чтобы перепроверить уже выполненные требования ВТО.

Россельхознадзор с 30 января 2014 года запретил поставки в РФ продукции свиноводства из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Решение было принято после того, как вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Литве. В середине февраля еще один очаг АЧС был выявлен в Польше. В начале декабря 2017 года Минэкономразвития РФ сообщало, что Россия по требованию ВТО отменила запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза из-за АЧС, однако он продолжает действовать на основании продовольственного эмбарго.