Россия оспорит в ВТО новые претензии ЕС по свинине

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Россия выполнила все требования ВТО по поставкам свинины из Евросоюза, пока не получала от ЕС разъяснения о сути новых претензий и считает их безосновательными и созовет новую панель арбитров, чтобы перепроверить уже выполненные требования ВТО, заявил РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

Издание Politico на прошлой неделе сообщило со ссылкой на источник в Еврокомиссии, что ЕС намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, ВТО уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя. Отмечается, что требуемая компенсация равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году, а размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.

ЕС решил потребовать от России 1,4 млрд евро в год за запрет ввоза свинины

"ЕС пока не объяснил нам свое решение. Мы еще в декабре продемонстрировали ВТО и ЕС, что выполнили все решения, сняли запрет на импорт свинины из-за АЧС, он действует только по продэмбарго. Мы отправили копии всех решений Россельхознадзором во исполнение решения арбитров. Но ЕС считает, что мы не выполнили эти требования, и не согласился с нашими доводами", - сказал Медведков.

В результате 3 января ЕС обратился в ВТО о создании специальной панели арбитров для рассмотрения нового требования по свинине. "Мы не очень понимаем, о чем речь, все решения по этому делу уже приняты, причин для новых нет", - отметил он. "Одновременно мы готовимся к другой панели арбитров, которая рассмотрит, действительно ли мы выполнили все требования ВТО", - отметил директор департамента.

По словам Медведкова, ЕС не требует от РФ прямых денежных компенсаций за запрет поставок свинины. "Это не деньги, потерь для бюджета не будет. Евросоюз хочет, чтобы ВТО разрешила им вводить ответные меры, которые компенсируют их потери, например, повысить тарифы на российские товары", - пояснил он.

Россельхознадзор с 30 января 2014 года запретил поставки в РФ продукции свиноводства из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Решение было принято после того, как вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Литве. В середине февраля еще один очаг АЧС был выявлен в Польше. В Евросоюзе этот запрет назвали непропорциональным и направили запрос в ВТО с просьбой сформировать экспертную группу по урегулированию спора по поводу введенного Россией запрета на ввоз продукции свиноводства из стран ЕС. В начале декабря 2017 года Минэкономразвития РФ сообщало, что Россия по требованию ВТО отменила запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза из-за АЧС, однако он продолжает действовать на основании продовольственного эмбарго.