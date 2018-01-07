ЕС решил потребовать от России 1,4 млрд евро в год за запрет ввоза свинины

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Евросоюз намерен взыскивать с России 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины, Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд. Об этом пишет американское издание Politico, передает РИА Новости.

Руководство ЕС усиливает давление на Россию "в битве зеркальных санкций", говорится в статье. Знакомые с ситуацией источники издания утверждают, что дело о финансовом взыскании с России получило развитие после того, как ВТО направила требование Брюсселя о компенсации в арбитражный суд. Как объяснил один из представителей Евросоюза, арбитражный процесс решит, справедлив ли иск. После этого, в случае положительного решения, суд определит возможность применения данной меры в отношении России.

Как сообщает Politico, в 2016 году ВТО постановила, что Россия ввела "неправомерный" запрет на импорт свинины из ЕС. Эти меры стали "тяжелым ударом" для фермеров из Дании, Германии и Нидерландов.

"Санкции стали для России возможностью нарастить производство мяса после того, как конкуренция с иностранными компаниями на рынке исчезла", — говорится в статье. Брюссель же своими действиями "начинает активно оспаривать законность политически мотивированных продуктовых санкций против ЕС".

"Это будет интересный год дискуссий для Женевы", — приводит издание слова торгового дипломата ЕС, работающего в Швейцарии.

Требуемая Брюсселем компенсация в 1,39 млрд евро ежегодно равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.

В начале 2014 года российские власти ввели запрет на ввоз свинины из стран ЕС. Поводом для этого стала зафиксированная в 2013 году африканская чума свиней (АЧС) в Литве и Польше. В 2016 года ВТО решила, что российское эмбарго идет вразрез с Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер ВТО. Апелляция России была отклонена.

Зимой 2017 года Минэкономразвития России сообщило, что требования ВТО были выполнены, а запрет на ввоз мяса снят. В ведомстве, однако, отметили, что свинина находится в списке запрещенных к ввозу продуктов в рамках продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на секторальные санкции Евросоюза.